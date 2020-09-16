شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان يوم الأربعاء ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.

كان سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي وصوت لصالح انتخابه مجلس النواب حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.

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