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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : سنعلن قريبا عن لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ان بلاده ستعلن عن لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "ABC News"، "نحن قريبون جدا من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.. في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون لدينا لقاح".
وأضاف "لو الإدارة السابقة هنا (إدراة أوباما) ربما استغرقت سنوات من أجل الحصول على لقاح، بسبب إدارة الأغذية والعقاقير وجميع الموافقات".
أعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة يمكن أن يتوفر لديها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هذا وأبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مسؤولي الصحة العامة في جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر/تشرين الأول ، أو مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
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