شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت: لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 قال نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إنّه لا حصانة لفاسد، مؤكّداً على معاقبة المقصرين وعدم التهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره. ولفت ولي العهد الكويتي إلى تقديم وتسخير كافة أشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام هيئة مكافحة الفساد بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، مشدّداً على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، لأنها أولوية وطنية لتحقيق الإصلاح الشامل.

وجاءت تصريح نائب أمير الكويت ولي العهد، خلال استقباله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إذ أعرب الشيخ نواف عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

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