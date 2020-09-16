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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أمين العاصمة الإندونيسية بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توفي أمين ألإدارة المحلية لمدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا ، سيف الله، اليوم الأربعاء بعد أن كان قد تم نقله إلى المستشفى مصابا بفيروس كورونا.
وأكد حاكم جاكرتا أنيس باسويدان نبأ الوفاة لصحيفة "جاكرتا بوست".
كما أكد نائب حاكم جاكرتا، أحمد رضا باتريا، للصحفيين وفاة سيف الله، قائلا إن أمين العاصمة توفي في مستشفى جاتوت سوبروتو العسكري وسط جاكرتا، حيث كان يتلقى العلاج من مرض كوفيد-19.
وقال أحمد: "تم إدخاله (سيف الله) إلى المستشفى بسبب مشكلة في معدته وأعراض أخرى. أخبرتنا عائلته في وقت لاحق أن الفحوص أكدت إصابته بكوفيد-19".
وتأكدت إصابة المسؤول /56 عاما/ بكورونا يوم السبت.
وكان من بين ثمانية مسؤولين في إدارة إقليم العاصمة جاكرتا ثبتت إصابتهم بالمرض.
وأكدت جاكرتا، بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا، 56953 حالة إصابة بكورونا، كما سجلت 1468 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.
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