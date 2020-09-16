شكرا لقرائتكم خبر عن 698 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96999 حالة، في حين سُجّلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 571 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية : إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9241 حالة، مشيراً إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5384 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 689588 فحصا.