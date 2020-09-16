شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أممي يحمل رئيس فنزويلا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

حمّل محققون تابعون للأمم المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شهدتها بلاده، تتضمن جرائم ضد الإنسانية.

وفي تقرير من 411 صفحة، وثّقت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا أدلة على جرائم استهدفت قمع المعارضة تم ارتكابها منذ عام 2014، تضمنت اعتقالات ممنهجة وواسعة النطاق، والاختفاء، والتعذيب، والعنف الجنسي، والقتل.

وكتب الخبراء، المعينون من جانب الأمم المتحدة، أن هناك "أسبابا وجيهة" للاعتقاد بأن الرئيس ووزيري الداخلية والدفاع "أمروا أو ساهموا في ارتكاب الجرائم الموثقة في هذا التقرير".

ووفقا للتقرير، انحسرت الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا في السنوات الأخيرة مع إغلاق البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وقيام الحكومة بتوسيع سلطاتها، وتعرض القضاة لضغوط متزايدة.