تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى بسبب تصاعد إصابات كورونا

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، بسبب ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، حيث يبدأ سريان القرار بعد صلاة الجمعة المقبلة، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الوزارة قولها إن القرار استثنى “رفع الآذان وأبقى على موظفي وحراس المسجد الأقصى فيه، لأنهم سيقيمون الصلاة داخل المسجد”.
وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، إن “تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد”.
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