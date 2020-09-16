أزمة جديدة تهدد برشلونة بسبب ميسي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن أزمة جديدة تهدد برشلونة الإسباني بسبب نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
ويترقب البارسا حاليا تحديد موقف ميسي من الانضمام لمنتخب بلاده، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام الإكوادور وبوليفيا، يومي 8 و13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تستوجب أن يدخل اللاعب الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل التواجد رفقة منتخب بلاده.
ويهدد ذلك البلوغرانا بفقدان خدمات أبرز اللاعبين الدوليين، في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني.
ويستعد برشلونة حاليا لخوض أولى مبارياته في الليغا، حيث يواجه فياريال يوم 27 أيلول/سبتمبر الجاري.
وفي حال استدعاء ميسي إلى منتخب الأرجنتين، سيتعين عليه السفر قبل أسبوعين من الموعد، ما يعني غيابه أمام فياريال ثم سيلتا فيغو وإشبيلية.
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