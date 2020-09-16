ليفاندوفسكي يتوج بجائزة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج نجم بايرن ميونخ، روبيرت ليفاندوفسكي، بجائزة جديدة قبل انطلاق الدوري الألماني لموسم 2020-2021، الجمعة القادم.
وأعلن الفريق البافاري عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، اختيار ليفاندوفسكي أفضل لاعب في الفريق بالموسم المنصرم.
وجاء هذا الاختيار بناء على تصويت الجمهور، إذ حصد صاحب الـ32 عامًا أعلى نسبة من الأصوات، متفوقًا على زميليه ألفونسو ديفيز وتوماس مولر.
ومنحت الجماهير 51% من الأصوات للمهاجم البولندي، بينما حصل الظهير الكندي على 16%، وحل بعدهما مولر بنسبة 13%.
ويعد الموسم الماضي الأفضل على الإطلاق في مسيرة ليفاندوفسكي، الذي بلغ سجله التهديفي 55 هدفًا في 47 مباراة بكافة البطولات، مما أسهم في تتويجه فريقه بثلاثية البوندسليغا، كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
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