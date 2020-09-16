اخبار العالم

ضبط شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في السودان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في السودان والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلنت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، بحسب مسؤولين.

 

وأفاد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد علاء الدين محمد عبد الجليل، بأنه جرى ضبط كمية من المتفجرات، من بينها شحنة مهمة من نترات الأمونيوم، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

Advertisements

 

وتابع: "نترات الأمونيوم موجودة في السوق المحلي، لكن إذا أسيء استخدامها تصبح خطيرة جدا، مثل ما حدث في انفجار بيروت".

 

وأضاف: "الإرهابيون يستغلون نترات الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا