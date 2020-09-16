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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في السودان والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أعلنت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، بحسب مسؤولين.
وأفاد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد علاء الدين محمد عبد الجليل، بأنه جرى ضبط كمية من المتفجرات، من بينها شحنة مهمة من نترات الأمونيوم، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وتابع: "نترات الأمونيوم موجودة في السوق المحلي، لكن إذا أسيء استخدامها تصبح خطيرة جدا، مثل ما حدث في انفجار بيروت".
وأضاف: "الإرهابيون يستغلون نترات الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية".
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