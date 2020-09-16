ضبط شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في السودان

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلنت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، بحسب مسؤولين.



وأفاد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد علاء الدين محمد عبد الجليل، بأنه جرى ضبط كمية من المتفجرات، من بينها شحنة مهمة من نترات الأمونيوم، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

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وتابع: "نترات الأمونيوم موجودة في السوق المحلي، لكن إذا أسيء استخدامها تصبح خطيرة جدا، مثل ما حدث في انفجار بيروت".

وأضاف: "الإرهابيون يستغلون نترات الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية".