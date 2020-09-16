إيران تسجل 179 حالة وفاة و 2981 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 410 آلاف حالة، بعد تسجيل 2981 إصابة جديدة.



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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23 ألفا و 632 حالة، بعد تسجيل 179 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين تجاوز 352 ألفا.