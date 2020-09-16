مقتل 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية في الفلبين

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء أن مروحية تابعة للقوات الجوية تحطمت بجنوب البلاد في ظل الطقس السيئ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الليفتانت كولونيل اريستيديس جالانج إن المروحية من طراز سيكورسكي إس-76 إيه سقطت في مزرعة مطاط بإقليم باسلان، على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف أن المروحية كانت في طريقها إلى جزيرة جولو قادمة من مدينة زامبوانجا من أجل مهمة إجلاء طبي.

وقال جالانج "لم يرد نداء استغاثة من الطيار قبل وقوع الحادث".

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وقال مسؤولون محليون إن أمطارا غزيرة ضربت المنطقة قبل الحادث.

وقال ريشيل بيرز رئيس الشرطة المحلية، نقلا عن أقوال لشهود عيان" لقد وقع انفجار قبل تحطم المروحية".

وجرى انتشال جثث الطيارين الاثنين وطاقم العمل المؤلف من شخصين من بين حطام المروحية.

وأشار جالانج أن المحققين مازالوا يعملون على تحديد سبب الحادث، مضيفا أنه تم حظر تحليق ثمان مروحيات أخرى من طراز سيكورسكي تابعة للقوات الجوية أثناء سير التحقيقات.