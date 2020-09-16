شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1901 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1901 إصابة ليصل الإجمالي إلى 263663.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9368 بعد تسجيل ست وفيات جديدة.

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