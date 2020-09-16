شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. روبوت "ميترا" يلم شمل مصابي كورونا وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

يستخدم مستشفى في الهند روبوتا لخدمة العملاء يتجول بين عنابر المستشفى ويساعد مرضى فيروس كورونا على التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم. اشتهر الروبوت ميترا، ويعني "صديق" باللغة الهندية، بعد تفاعله مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مناسبة في 2017.

وعينا الروبوت مجهزتان بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه لمساعدته في تذكر أشخاص تعامل معهم من قبل. ويوجد كمبيوتر لوحي مثبت في صدر ميترا كي يتسنى للمرضى مشاهدة أحبائهم وكذلك التواصل مع الأطقم الطبية التي لا يمكنها دخول عنابر عزل المرضى. وقال الدكتور أرون لاخانبال في مستشفى ياثارث التخصصي في مدينة نويدا إكستنشن بالعاصمة نيودلهي "يستغرق التعافي وقتا طويلا وخلال هذا الوقت وبينما يكون المرضى في أشد الحاجة لعائلاتهم لا يمكنهم زيارتهم".