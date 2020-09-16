شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: يجب التحلي بالشجاعة لمواجهة روسيا وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنه يتعين أن تكون السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي أسرع في دعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في روسيا البيضاء أو في التصدي لروسيا وتركيا.

وأضافت :" على دول أوروبا التحلي بالشجاعة والتصويت بالأغلبية المؤهلة لمواجهة روسيا وتركيا".

وقالت أيضا إن المفوضية ستتقدم باقتراح بتجميد أصول المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار قانون ماجنتسكي الأمريكي لعام 2012.

وتابعت أنه ليس هناك ما يبرر ترويع تركيا لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وقالت إن من الخطأ الاعتقاد بأن مد خط أنابيب للغاز بين ألمانيا وروسيا من شأنه تخفيف التوتر في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.