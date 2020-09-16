شكرا لقرائتكم خبر عن المدعي السوداني: ضبط خلية إرهابية ومتفجرات تكفي لنسف الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
قال المدعي العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية من 41 عنصرا، وتم تفكيك الخلية التي كانت تشكل خطرا على دول الجوار.
وأوضح أن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها، مضيفاً :"المواد التي تم ضبطها تشبه تلك التي انفجرت بمرفأ بيروت".
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