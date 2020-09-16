شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 842 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 402 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 842 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و782 حالة. ولفتت إلى أن 821 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 71 ألفا و456 حالة.

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