2020-09-16 | 14:35
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قدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اقتراحين للحكومة في بلاده من أجل إعادة فتح الملاعب مرة أخرى بحلول منتصف شهر تشرين الأول المقبل.
وأفادت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية أن "الاتحاد الإيطالي قدم اقتراحين للحكومة بارتداء الجماهير كمامات شفافة عند دخولهم الملاعب بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر بمسافة لا تقل عن 2.25 متر".
سبب طلب الاتحاد الإيطالي للأقنعة الشفافة هي قدرة الشرطة على التعرف على الأشخاص دون نزعها، وبالتالي، قد يتعرض أي شخص للإصابة بالفيروس.
ولكن لجنة البحث العلمي والفني في إيطاليا حتى الآن ترفض إمكانية عودة الجماهير، بينما يعمل اتحاد الكرة على البروتوكول مع الحكومة لمحاولة التنفيذ في الشهر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإيطالية تتلقى مقترحين لعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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