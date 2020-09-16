الحكومة الإيطالية تتلقى مقترحين لعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب

ويسعى المسئولون عن كرة القدم في إيطاليا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي عدوى فيروس كورونا مرة أخرى.

وأفادت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية أن "الاتحاد الإيطالي قدم اقتراحين للحكومة بارتداء الجماهير كمامات شفافة عند دخولهم الملاعب بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر بمسافة لا تقل عن 2.25 متر".



سبب طلب الاتحاد الإيطالي للأقنعة الشفافة هي قدرة الشرطة على التعرف على الأشخاص دون نزعها، وبالتالي، قد يتعرض أي شخص للإصابة بالفيروس.

ولكن لجنة البحث العلمي والفني في إيطاليا حتى الآن ترفض إمكانية عودة الجماهير، بينما يعمل اتحاد الكرة على البروتوكول مع الحكومة لمحاولة التنفيذ في الشهر القادم.