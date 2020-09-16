انتحار امرأة بإضرام النار في جسدها غربي نينوى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان امرأة انتحرت بعدما اضرمت النار في جسدها غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المرأة كانت تقطن في احدى مخيمات النزوح بقضاء سنجار غربي محافظة نينوى". ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول سبب الانتحار.

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