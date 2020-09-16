أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بالعثور على جثتي امرأتين مجهولتي الهوية في محافظتي بغداد وكربلاء.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة امرأة مجهولة الهوية تبلغ من العمر (٢٥سنة) مرمية داخل الحي الصناعي ضمن منطقة كسرة وعطش/ مدينة الصدر"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".



وأضاف أن "قوة أمنية أخرى عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقارب الـ ٢٧ سنة مرمية في احدى مبازل منطقة بدعة شريف/ قضاء الحسينية/ كربلاء"، موضحاً ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الظهر".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثتي امرأتين مجهولتي الهوية في بغداد وكربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.