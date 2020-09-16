دمشق تصف تصريحات ترامب حول عزمه تصفية الأسد بـ' الأرعن'

وصفت دمشق السلوك السياسي للإدراة الأمريكية بأنه "أرعن" ولا يدل "إلا على نظام قطاع طرق" وذلك في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي عن نظيره السوري بشار الأسد.



وحول ما قاله ترامب أمس من أنه "ناقش تصفية الرئيس بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق"، قالت الخارجية السورية إن تصريحات "رأس الإدارة الأمريكية" حول استهداف الأسد "تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".



ونقلت وكالة "سانا عن مصدر رسمي في الخارجية أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن "الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".