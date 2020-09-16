مصرف الرافدين يعلن شمول منتسبي الدفاع ببطاقة تقسيط

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن شمول منتسبي وزارة الدفاع ببطاقة تقسيط. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شمول منتسبي وزارة الدفاع بالقروض والسلف الالكترونية، إضافة إلى منحهم ميزات إضافية من خلال بطاقة التقسيط وهي بطاقة منفصلة عن بطاقة الراتب وترتبط معها بنفس الحساب وتصدر مجانا لكافة منتسبي وزارة الدفاع".



وأوضح البيان، أن "هذه البطاقة تمنح لحاملها مبلغاً بمقدار ثلاثة أضعاف الراتب قابلة للزيادة، ومن ميزات هذه البطاقة أنها تستخدم بجميع التعاملات المالية والالكترونية (التسوق الالكتروني، شراء وتسوق عبر الانترنت، تسديد الفواتير) وبعمولات تسوق مجانية بالإضافة، إلى ميزة السحب النقدي".



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