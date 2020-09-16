شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية، تحولًا لافتًا للنظر لصالح الرئيس دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها في الثالث من نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرته مجلة ”نيوزويك“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.