مع "السلام عليكم".. رئيس إسرائيل يبشر بعهد جديد

اعتبر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، أن توقيع معاهدتي سلام مع الإمارات والبحرين بداية عهد جديد للشرق الأوسط كله.

وكتب ريفلين مغردا بالعربية والعبرية: "معاهدات السلام التي وقعّناها مع الإمارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين، هي بداية عهد جديد للشرق الأوسط كله. عهد للسلام بين الأمم والشعوب".

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وأضاف: "نسأل الله مزيدا من الإنجازات المشابهة في المستقبل القريب وأن ينعم على المنطقة كلها بحياة سلام، مع جميع جيراننا".

وختم الرئيس الإسرائيلي تغريدته بـ"السلام عليكم".

وأمس الثلاثاء، شهد البيت الأبيض حفل التوقيع على معاهدتي سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية، في تحول لاقى ترحيبا دوليا واسعا.