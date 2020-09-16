الخليج 365 - مها التلب - الخرطومالأربعاء 2020/9/16 02:50 م بتوقيت أبوظبي
قررت السلطات السودانية حجب خدمة الإنترنت بشكل مؤقت، وذلك لمواجهة الغش في الامتحانات.
وقالت السلطات الحكومية إن الجهات العدلية أوصت بحجب خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في محاولة لمكافحة الغش في الامتحانات.
وانطلقت، الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، بعد تأخيرها عن موعدها المعتاد بنحو 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وبدأت الامتحانات بشكل متزامن في ولايات السودان الـ18، وسط ظروف طبيعية بالغة التعقيد، إذ تشهد البلاد كارثة سيول وفيضانات منذ أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان "أوفلاين" لمواجهة الغش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.