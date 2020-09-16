السودان "أوفلاين" لمواجهة الغش

قررت السلطات السودانية حجب خدمة الإنترنت بشكل مؤقت، وذلك لمواجهة الغش في الامتحانات.

وقالت السلطات الحكومية إن الجهات العدلية أوصت بحجب خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في محاولة لمكافحة الغش في الامتحانات.



وانطلقت، الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، بعد تأخيرها عن موعدها المعتاد بنحو 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وبدأت الامتحانات بشكل متزامن في ولايات السودان الـ18، وسط ظروف طبيعية بالغة التعقيد، إذ تشهد البلاد كارثة سيول وفيضانات منذ أيام.