السودان يعلن القبض على خلية إرهابية المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 02:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت النيابة العامة بالسودان، الأربعاء، توقيف خلية إرهابية مكونة من 41 شخصا بحوزتهم مواد متفجرة شبيهة بالتي استخدمت في تفجيرات مرفأ لبنان الكارثية.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر في مؤتمر صحفي بث عبر شاشات التلفزيون إن الأمن ألقى القبض على 41 شخصا ابحوزتهم مواد متفجرة استخدمت في تفجيرات مرفأ لبنان "نترات الأمونيوم".
وأضاف الحبر أن السلطات ضبطت "أخطر وأكبر خلية متفجرات في العاصمة، كانت كافية لنسف الخرطوم".
وأشار إلى أن "هناك عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وأن التحقيقات تجري معهم على نطاق واسع".
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، انفجارا ضخما في المرفأ تسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف وشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
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