شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 15 سبتمبر، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. Advertisements ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل تسع حالات في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85214 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.