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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس في 15 سبتمبر، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

 

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ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

 

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل تسع حالات في اليوم السابق.

 

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85214 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

 

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