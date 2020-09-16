شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحريري: الحقائب الوزارية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اليوم الأربعاء إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.



وذكر الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.

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