حكام الإمارات يهنئون رئيس وزراء اليابان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الامارات برقية تهنئة إلى معالي يوشيهيدي سوغا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان.



كما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي يوشيهيدي سوغا رئيس وزراء اليابان.

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