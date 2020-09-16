شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بتحسين أجور المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التخطيط الجيد في الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتي قد تصل نحو 193 مليون في 2050، مشددا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وضرورة استيعابها.

جاء ذلك تعقيبا على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأشاد أيمن أبو العلا، باهتمام مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف التعليم والبحث العلمي في هذه المرحلة، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنه يأتي في إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان والذي ركزت عليه الحكومة في برنامجها الذي سبق ووافق عليه البرلمان.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ما زالت تعاني من تربص بعض الجماعات الإرهابية والكارهين ممن يشككون في جهود التنمية والتطور الهائل في كافة القطاعات من خلال إطلاق الشائعات وكذلك تصوير الإنجازات على أنها إخفاقات، قائلا: مصر لن تنظر للخلف وستمضي قدما نحو تحقيق كافة أهدافها رغم أنف الحاقدين.