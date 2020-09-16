الدولة "صاحية".. السيسي: مستعدون لتوفير أماكن للملتحقين بمبادرة "بناة مصر الرقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية "صاحية جدًا ومنتبهة لكل شيء"، وذلك لدعم الشباب ولتخريج كافة الكوادر الشبابية من مراحل التعليم المختلفة.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية، أن الدولة مستعدة لتوفير أماكن لإقامة الملتحقين بمبادرة "بناة مصر الرقمية " لتقليل فترة الدراسة.
وأوضح السيسي، أن الهدف من مبادرة" بناة مصر الرقمية " خروج الشباب متسلحا بعلوم تقنية وخبرات مهنية وقيادية.
ودعا السيسي الآباء لتشجيع أبنائهم على الالتحاق بتلك المبادرات حتى من خلال دروس خصوصية لتأهيلهم.
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