"قتلته بسكين وحجر ومش ندمان".. مُسن الشرقية قاتل نجله يروي تفاصيل الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

"لو رجع الزمن بيا هقتله تاني وتالت.. قتلته بإيدي ومش ندمان علشان كان مدمن وبيضرب أمه وسلوكه وحش".. بهذه الكلمات وقف "عادل" الأب المُسن المتهم بقتل نجله أمام جهات التحقيق بنيابة أبو حماد العامة بالشرقية، يسرد تفاصيل جريمته.

وأشار المتهم، والذي يبلغ من العمر 59 عامًا، إلى أن الكيل فاض بأفعال نجله مسجل خطر، متهم في قضيتي سرقة وتعاطي وإتجار في المواد المُخدرة.

وتابع: "مشاكل ابني مكانتش قضايا وبس.. أكرم كان دايمًا بيعمل مشاكل مع الناس وواخد على الإجرام، والمخدرات اتمكنت منه".

وعن تفاصيل الجريمة، قال الأب: "كان محجوز في المستشفى بيتعالج من الإدمان، وبعد ما خرجنا كنت ناوي أتخلص منه واقتله وأخلص".

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وأردف: "بعد ما خرجنا من المستشفى قولتله إن ليا فلوس عند واحد صاحب مزرعة موالح قريبة من المستشفى وهنروح نجيبها، وهناك ضربته بالسكينة كذا مرة لكنه قاوم وماوقعش، ما دريتش بنفسي غير وأنا شايل حجر من على الأرض ونزلت به على راسه لغاية ما فرفر".

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "أكرم.ع.ظ" 36 عامًا، مُسجل خطر سرقة ومُخدرات، مقتولًا بطريق قريب من مستشفى "العزازي" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأبو حماد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، من ضبط المتهم داخل مسكنه بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وبمواجهة الأب، اعترف بقتل نجله، كونه دائم الاعتداء على والدته، إذ استل سكينًا كان بحوزته وطعن نجله به عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قبل أن يضربه بحجر على رأسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح أبو حماد، تجديد الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.