قاهر السرطان الذي كرمه الرئيس: "حققت حلم أبويا ودخلت طب أسنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الطالب محمد علي سعد، ابن قرية بشبيش التابعة للمحلة الكبرى، خلال مؤتمر افتتاح الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لتفوقه بالثانوية العامة وحصوله على 98.54% والتحاقه بكلية طب الأسنان، رغم إصابته بمرض سرطان الدم.

حارب "محمد" ابن قرية بشبيش سرطان الدم داخل معهد أورام المنصورة لمدة عامين كاملين، في ظل ظروف صعبة بسبب قلة المناعة، وأصر على استكمال امتحانات الثانوية العامة، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي كانت تحيط به، وتفوق بمجموع 98.54% والتحق بكلية الطب جامعة المنصورة.

وقال الطالب إنه اكتشف إصابته بسرطان الدم منذ عامين بالصدفة، ومر بظروف صحية صعبة قائلًا: "كنت بقضي وقت بمعهد أورام المنصورة أكتر من بيتي".

وأضاف الطالب أن والدته سبب تفوقه بسبب دعمها له صحيًا ونفسيًا خاصة بعد وفاة والده، مشيرًا إلى أن فترة الامتحانات جاءت بعد إجراء جراحة بالنخاع وكانت مناعته ضعيفة جدًا إثر مضاعفات العملية وجلسات الكيماوي التي لحقتها والظروف الصحية التي كانت تمر بها فترة الامتحانات في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "لو مكنتش تعبان كنت طلعت الأول على الجمهورية".

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وأشار الطالب أن حلم والده قبل وفاته هو الذي دفعه لاختيار كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، كونها قريبة من مركز الأورام لاستكمال مسيرته العلاجية رفقة أصدقائه بالمعهد".

وأضاف الطالب: "تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لي كان شرفًا كبيرًا، وفخر وتعويض عن مشقة الأيام الماضية في محاربة مرض السرطان".

وأشار في حديثه لـ"الخليج 365" أنه طالب الرئيس ببناء مستشفى داخل قرية بشبيش بالمحلة، وجاء رد الرئيس بالموافقة".

واختتم ابن قرية بشبيش حديثه موجهًا التحية والشكر والتقدير للرئيس، وكذا وجه الشكر والتقدير لأسرته وأساتذته وكل من ساهم في تكريمه ونجاحه وتفوقه.