السيسي: "لو تأهيل الشاب لسوق العمل سيتكلف 100 ألف جنيه هنعمله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فرزا لاختيار الشباب وتدريبهم للالتحاق بسوق العمل سواء المحلي أو الدولي وتأهيلهم جيدا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية، "لو في مصر 20 ألف شاب من النوع ده وده مش موجود، وبقالنا 3 سنين بنعمل فرز علشان نختار الشباب الجاهزين لدخول المجال، "لو جبتولي 100 ألف شاب من اللي عاوز 100 ألف جنيه هنعلمهم، ومش على حساب المواطن على حساب الدولة".

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وطالب السيسي ، بضرورة التوضيح الكامل للمواطنين بشأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تقدمه من علوم وتأهيل للطلاب، مع إدارة وكفاءة التعليم للطلاب والسلوك بعيدا عن التطرف والمغالاة.

وأوضح السيسي، أن إحدى النقاط الهامة بالدول قبل استقدام الأشخاص للعمل لديها، طرح السؤال، هل سيسبب ذلك لها مشكلة أو لا؟، مع ضرورة الإعداد والتجهيز للشباب والطلاب.

وقال السيسي: "ان مكنتش قادر أوفر للشاب فرصة عمل داخل مصر نجهزهم يشتغلوا سواء في داخل مصر أو خارجها".

