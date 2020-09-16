حملة نظافة وتهذيب وزرع أشجار بالمسارات السياحية غربي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:
شنت الوحدة المحلية بمدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الأربعاء، حملة نظافة بالتنسيق مع قريتي الضبعية والبعيرات.
وأضاف رئيس مركز القرنة، إنه جرى استكمال أعمال تهذيب وزرع الأشجار بالطرق والمسارات السياحية، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
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