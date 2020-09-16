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حملة نظافة وتهذيب وزرع أشجار بالمسارات السياحية غربي الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية بمدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الأربعاء، حملة نظافة بالتنسيق مع قريتي الضبعية والبعيرات.

وأضاف رئيس مركز القرنة، إنه جرى استكمال أعمال تهذيب وزرع الأشجار بالطرق والمسارات السياحية، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

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