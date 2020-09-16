الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة واعظ أوقاف قنا في ترعة الشادر

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أفادت تحريات إدارة البحث الجنائي بقنا، أن واعظ الأوقاف الذي عثر على جثته عدد من أهالي نجع حمادي، في ترعة الشادر، لا توجد أي دوافع جنائية حول وفاته.

وأضاف المصدر، أن الواعظ خلال تواجده بجوار الترعة أصيب بغيبوبة سكر، ما أسفر عن سقوطه في ترعة الشادر وذلك طبقًا لفحص الطب الشرعي الأولي، ما تسبب في وفاته، مؤكدًا أن الواعظ طبقًا لتحريات المباحث السرية كان حسن السير والسلوك، وليس له أي خلافات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا أمس الثلاثاء بعثور عدد من أهالي نجع حمادي على جثة واعظ بإدارة أوقاف فرشوط يدعى عبدالمنعم الطحان 52 عامًا، داخل ترعة الشادر بمدينة نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.