محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- دينا خالد:
استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق المحلي، عند مستواه أمس الثلاثاء.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 860 جنيها وهو سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 737 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 983 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6880 جنيها.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.1% إلى 1968.20 دولار، بحسب وكالة رويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد قفزتها 13 جنيها أمس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.