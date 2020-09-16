ليبيا / القضاء على خليّةٍ إرهابيّة تابعة لـ"داعش" وأسر إمرأتين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة حسم الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة معركة حي عبد الكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش عقب مواجهات إستمرت لأكثر من 6 ساعات.

القيادة العامة أوضحت في بيان لها أن تأخر حسم المعركة كان لتحصّن العدو بشكل كامل ولإستخدامه الأساليب الإنتحارية وتلغيمه لكافة مواقعه ولتسليحه بالعتاد المتطور، مشيرة إلى قيام هذه الجماعات بإستهداف وحدات القوات المُسلحة بأكثر من 32 قنبلة يدوية.

ونوّه البيان إلى أن وحدات القوات المُسلحة قامت خلال هذه العملية بقتل أكثر من سبعة أشخاص، رغم محاولاتها القبض عليهم أحياء .

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ولفتت إلى أن وحدات القوات المُسلحة قامت بقتل شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري وإثنين يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم وأسر إمرأتين تنتميان لتنظيم داعش الارهابي، الأولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل الجنسية الليبية.

المرصد الليبية