المفوضية الأوروبية: لا يُمكن تغيير اتفاقية "بريكست"

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنه لا يمكن تغيير أو تجاهل اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي تم المصادقة عليها العام الماضي، أو عدم تطبيقها من جانب واحد.
شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية - "هذه مسألة قانون وثقة وحسن نية .. الثقة هي أساس أي شراكة قوية".
وقالت فون دير لاين - في خطابها السنوي حول "حالة الاتحاد" اليوم /الأربعاء/، حسبما ذكرت
أن خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتراجع عن أجزاء من اتفاقية الانسحاب الموقعة من كلا الجانبين قد أضعفت هذه الآمال أكثر.
كما حذرت من أن فرص إبرام صفقة تجارية مستقبلية مع المملكة المتحدة تتلاشى يوما بعد يوم، لاسيما
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الحكومة البريطانية تخطط لسن قوانين جديدة من شأنها أن تلغي أجزاء مهمة من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبرم العام الماضي، والتي كانت تهدف إلى تجنب حدود صارمة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
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