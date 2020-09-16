الإمارات تُسجل 842 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 81,782 حالة.
كما أعلنت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء
بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 71,456 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 821 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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