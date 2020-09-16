لمواجهة كورونا.. رئيس غينيا يُمدد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر

أعلن الرئيس الغيني ألفا كوندي تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تم فرضها في شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز الإجراءات الاستثنائية.

وقال الرئيس "كوندي" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الأربعاء/ - إنه تم تمديد حالة

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الطوارئ الصحية لمدة شهر آخر اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري في جميع أنحاء البلاد.. مشيرا إلى أنه صدر الأمر بإعلان حالة الطوارئ في 26 مارس الماضي وتم تجديدها منذ ذلك الحين.



وأكد الرئيس الغيني أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد أسفرت عن أحكام مثل إغلاق الحدود والمدارس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.