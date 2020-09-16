كردستان العراق: إصابات كورونا تصل إلى 37 ألفًا و907 حالات

ذكرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان بالعراق، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الإقليم ارتفعت إلى 37 ألفا و907 حالات.

وأضافت وزارة الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء- أن عدد المتعافين بلغ 24027 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1391 حالة.

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وكانت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان، أعلنت الاثنين، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

بالإقليم بلغت 36556 حالة منذ بدء انتشار الوباء وحتى الأن.وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم موزعة بنحو 14260 في اربيل و13558 في السليمانية، و7526 في دهوك و1212 في حلبجة.وأضافت أن عدد حالات الشفاء بلغ 23100 حالة، 10614 في اربيل و8929 في السليمانية و2423 في دهوك و1134 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1340 حالة، 491 منها في اربيل و718 في السليمانية و110 في دهوك، و21 في حلبجة".وتابعت أن الحالات المتبقية يبلغ عددها 12116، 3155 في اربيل و3911 في السليمانية و4993 في دهوك و57 في حلبجة، وهي تحت الرعاية الطبية المستمرة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.