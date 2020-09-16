بسبب كورونا.. تعليق الصلاة في المسجد الأقصى 3 أسابيع

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 أسابيع.
وقال المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد
ومن ناحية أخرى، أفادت دائرة الاوقاف الإسلامية، بأن 126 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد"الأقصى" من جهة باب المغاربة وتجولوا فيها وصولا إلى باب الرحمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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