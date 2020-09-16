النمسا تُسجل 768 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 35 ألفا و73 حالة تعافى منها 27 ألفا و655 حالة.

وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 758 وفاة، مشيرا إلى وجود 321 حالة بالمستشفيات منها 54 حالة في العناية

المركزة.

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وأوضح البيان أن أعلى الإصابات بفيروس كورونا تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 319 حالة تليها النمسا السفلى 159 حالة والنمسا العليا 84 حالة وفورارلبرج 53 حالة وستيريا 41 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات فى كارينثيا وسجلت

8 حالات .



يُذكر أنه تم رفع تصنيف مخاطر العدوى فى فيينا وانسبروك إلى اللون البرتقالي بعد تزايد الإصابات اليومية، بينما بقت المدارس مصنفة باللون الأصفر الأقل فى الخطورة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.