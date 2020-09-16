الكويت تسعى لتطوير تعاونها المشترك مع حلف الناتو

أكد رئيس بعثة دولة الكويت، لدى حلف الشمال الأطلسي (ناتو) السفير جاسم البديوي سعي دولة الكويت الى توثيق وتطوير تعاونها المشترك مع الحلف في جميع المجالات.

جاء ذلك في اجتماع المراجعة السنوية الثالثة لأعمال وأنشطة مركز الحلف (ناتو) الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وأعرب السفير البديوي عن ارتياحه لما وصلت إليه الشراكة القوية بين (ناتو) ودولة الكويت والتي تطورت من خلال مبادرة اسطنبول للتعاون وتم تعزيزها من خلال إنشاء المركز الإقليمي للحلف في الكويت.

وألقى السفير البديوي كلمة أثناء الاجتماع استعرض فيها الانشطة

الهامة التي نظمتها دولة الكويت مع حلف (ناتو) في العام الماضي والتي تضمنت مراجعة برنامج الشراكة والتعاون الفردي الذي عقد في الخريف الماضي في بروكسل وكذلك مراجعة نشاط المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي في الكويت.واوضح ان الانشطة تضمنت ايضا الاحتفالية بالذكرى الخامسة عشرة لإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون بين (ناتو) من جهة ودولة الكويت والإمارات وقطر والبحرين من جهة أخرى.واستشهد السفير البديوي في الكلمة التي ألقاها رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر الصباح خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون لتطوير التعاون بين الجانبين وذلك من خلال عقد اجتماع سنوي على المستوى الوزاري بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون لمناقشة كافة التطورات الأمنية وسبل التعاون المشترك.واختتم حديثه بتقديم العديد من المقترحات التي تتوافق وتعزز تحقيق الركائز الخمس الجديدة التي قام بتكييفها حلف (ناتو) للمساعدة في تطوير علاقته مع شركائه وتعزيزها في المنطقة.واطلق حلف (ناتو) خمس ركائز جديدة للتعاون مع شركاء الحلف تتضمن الوعي الاستراتيجي ورسم الخرائط والتدريب والاستشارة والدبلوماسية العامة ومكافحة الإرهاب والتنسيق والمشاركة من خلال المنظمة الدولية.وافتتح الأمين العام لحلف (ناتو) ينس ستولتنبرغ المركز الإقليمي للحلف ومبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت في عام 2017.وتشمل مبادرة اسطنبول للتعاون كلا من الكويت والبحرين وقطر والامارات.