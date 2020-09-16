100 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى الهند

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ دقيقتين

روسيا تعلن عن طرح لقاح سبوتنيك V ضد كورونا للتداول العام

مع الارتفاع الكبير الذي تشهده الهند بإصابات فيروس كورونا المستجد ، التي تجاوزت خمسة ملايين إصابة مما دفعها لتحتل الترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بإصابات كورونا .

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأربعاء، عن عقد اتفاق مع إحدى شركات الأدوية بالهند لتوريد 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”: “سيقوم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ببيع 100 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا لشركة أدوية في الهند”.

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وسجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث “غامالي” بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وتم تسمية اللقاح بـ”سبوتنيك V”.

كما أفاد رئيس صندوق الاستثمارات، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

في 25 أغسطس/ آب، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز “غامالي” لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.