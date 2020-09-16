ترامب يهدد منظمة التجارة العالمية بسبب الصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

تشهد العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين توترا على خلفية تشديد الرسوم الجمركية الأميركية ، وبهذا الشأن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين، لكنه سينظر فيه.

وقال ترامب للصحفيين عقب مغادرته البيت الأبيض، إنه “ليس من المعجبين بمنظمة التجارة”، مضيفا “سيتعين علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت بجريمتها”.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوما بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترامب ضد الصين.

وختم ترامب “بوسعي أن أقول هذا الآن، لعلهم أسدوا إلينا معروفا كبيرا”.

وقال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتزر، الثلاثاء، إن حكم منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية، يظهر أن المنظمة العالمية “غير كافية تماما” بالنسبة لمنع الممارسات التجارية غير النزيهة.

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وأضاف “يجب السماح للولايات المتحدة بالدفاع عن نفسها ضد الممارسات التجارية غير العادلة”.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد قالت إن الرسوم الأميركية على السلع الصينية تنتهك القواعد الدولية.

وقالت لجنة من ثلاثة خبراء تجاريين في منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد الدولية عندما فرضت تعريفات جمركية على البضائع الصينية في عام 2018.

وفرضت واشنطن رسوما على صادرات صينية تتجاوز قيمتها 550 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اللجنة قولها في تقريرها “إن الولايات المتحدة لم تف بعبء إثبات أن الإجراءات مبررة بشكل مؤقت”.

ويتركز الخلاف حول استخدام إدارة ترامب لقانون تجارة أميركي يعود إلى فترة السبعينيات لشن حربها التجارية من جانب واحد ضد الصين في عام 2018.