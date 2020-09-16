الإمارات تنفذ أعمال إغاثية لتخفيف حدة آثار الفيضانات بالسودان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تنفذ أعمال إغاثية لتخفيف حدة آثار الفيضانات بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقذت دولة الإمارات، الكثير من الأعمال الإغاثية التي من شأنها تخفيف حدة آثار الفيضانات في السودان، ومساعدة المتضررين.
وكشف الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة، المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، أن الجالية السودانية بدولة الإمارات تتابع الظروف العصيبة التي يعيشها السودان في ظل ما يمر به هذه الأيام من كوارث طبيعية، أدت لهدم 10 آلاف منزل ومبنى، وتضرر أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم، إضافة لوفاة أكثر من 100 فرد.
وفقًا لموقع لـ24، قال الزيلعي: "الجميع يتابع ما تقوم به دولة الإمارات حكومة وشعباً من جهود كبيرة ومشهودة على أرض الواقع استكمالاً لمسيرتها الإنسانية والإغاثية على كافة الأصعدة في مناطق مختلفة من العالم".
وأضاف: "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتسيير رحلات جوية تحمل المعونات والمساعدات للمتضررين كما أطلقت حملة "ستعود الحياة للسودان" بدأت في توزيع المساعدات والتخفيف عن المتضررين، كما أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء"، إضافة إلى إطلاق هيئة الأعمال الخيرية بعجمان لحملة مماثلة، إلى جانب زيارة وفد إماراتي السودان مرتين خلال الفترة القصيرة الماضية لتفقد المواقع المتضررة".