كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بيع خصلة من شعر الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة “أبراهام لينكولن”

بوسطن – تم بيع خصلة من شعر أبراهام لينكولن مع برقية ملطخة بالدماء حول اغتياله عام 1865 في مزاد علني بأكثر من 81000 دولار ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول المشتري.

تمت إزالة خصلة الشعر التي يبلغ طولها 2 بوصة (5 سنتيمترات) أثناء فحص لينكولن بعد الوفاة بعد أن قُتل برصاصة في مسرح فورد في واشنطن العاصمة من قبل جون ويلكس بوث.

تم تقديم الخصلة إلى الدكتور ليمان بيتشر تود، مدير مكتب البريد في Kentucky وابن عم ماري تود لينكولن ، أرملة الرئيس السادس عشر ، وفقًا لمزاد RR. كان الدكتور تود حاضرًا عندما تم فحص جسد لينكولن.

تم تثبيت الشعر على برقية رسمية من وزارة الحرب أرسلها جورج كينير، مساعده في مكتب بريد ليكسينغتون، Kentucky ، إلى الدكتور تود وتم استلام البرقية في واشنطن الساعة 11 مساء. في 14 أبريل 1865

صدق مزاد RR على صحة القفل والبرقية وكتب ابن الدكتور تود، جيمس تود ، في رسالة عام 1945 أن خصلة الشعر “ظل بالكامل في عهدة عائلتنا منذ ذلك الوقت”، وقالت دار المزادات إنه بيعت آخر مرة في عام 1999.

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قال بوبي ليفينجستون، نائب الرئيس التنفيذي لمزاد RR، في بيان: “عندما تتعامل مع عينات من شعر لينكولن، فإن الأصل هو كل شيء – وفي هذه الحالة، نعلم أن هذا جاء من أحد أفراد الأسرة الذي كان بجانب سرير الرئيس”.

كان سعر البيع 81،250 دولارًا أكثر بقليل من الـ 75،000 دولار التي كانت دار المزادات تأمل أن تجلبها العناصر.

البرقية مهمة لأنها دحضت نظرية خطط لها وزير الحرب آنذاك إدوين ستانتون لقتل لينكولن بسبب خلافاتهما الشخصية والسياسية، وفقًا للمؤرخين.

قال بعض الناس إن ستانتون أمر بقطع الاتصالات العسكرية، مما سمح لبوث بالهروب لفترة وجيزة. يُظهر الطابع الزمني على الرسالة أن خطوط التلغراف العسكرية كانت تعمل في ليلة اغتيال لينكولن.