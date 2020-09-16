الفقيه بن صالح.. اعتقال أب اتهمته ابنته القاصر بتعريضها لإعتداءات جنسية!

قدمت المصالح الأمنية صباح اليوم الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ببني ملال شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنته القاصر، بمدينة الفقيه بن صالح.

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، أوقفت مساء أول أمس الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنته القاصر.

وكانت مصالح الشرطة بالمدينة قد توصلت، بشكاية تقدمت بها فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، والتي تتهم فيها والدها بتعريضها لإعتداءات جنسية،.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة عن توقيف المشتبه فيه مساء نفس اليوم.